Mesut Özil'den kayınvalidesi Gülter Gülşe'ye büyük jest

Mutlu kayınvalide, mutlu evlilik… Lafı ben uydurdum ama mutlu evliliğin temeli ailelerinin de mutlu olmasına bağlı. Mesut Özil de kaleyi içten fethedenlerden!

İngiltere’de oynarken hayatını birleştirdiği 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe’nin ailesiyle arasının çok iyi olduğunu duydum.

Fenerbahçe transferi sonrası kızları Ela ile İstanbul’a taşınan aile, kendilerine yeni bir yaşam kurdu ve bu yaşamın kalıcı olması için ellerinden geleni yapıyorlar.

Çamlıca’da, Elif Dürüst’ün villasını alan Mesut Özil, karısının isteği üzerine kayınvalidesini de yakınlara taşıdı.

Kayınvalidesi Gülter Gülşe’ye Acarkent’ten 12 milyon liraya bir villa alan yıldız futbolcu, eşinin annesinden ayrı kalmasına gönlü razı olmamış.

Hayırlı damatmış doğrusu...

Köşe kapmaca bitti

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Metin Akdülger ve sosyal medya fenomeni Cansu Akın’ın yaz tatilleri devam ediyor.

Gazetecilerle kış boyunca köşe kapmaca oynayan çift, ilişkilerini tatilde ilan etmeye karar verdi. İlk kez birlikte fotoğraflarını paylaştıktan sonra daha rahat davranmaya başlayan ikili, sosyal medyada birbirlerinin postlarına romantik yorumlar yapıyor.

Önceki gün tekneden bir fotoğrafını paylaşan Cansu Akın’a takipçilerinden beğeni yağarken, Metin Akdülger de sevgilisine mavi kalp emojisi gönderdi.

Yeni yaşına Fethiye’de girdi

Cemiyetin ünlü ismi Burak Hatipoğlu’un eşi Melis Hatipoğlu önceki gün yaş gününü kutladı. Bir süredir Ege koylarında eşi Burak Hatipoğlu ve kızları Derin ve Defne ile tatil yapan Melis Hanım, minik bir kutlamayla yeni yaşına girdi.

Tatil sezonunu mayıs sonunda Antalya’da açan Hatipoğlu çifti, sonrasında Bodrum’a geçmişti. Oradan Fethiye Hillside’a giden çift, burada arkadaşlarıyla buluştuktan sonra tekrar Bodrum’a dönecek.

Pandemi psikolojisini konuştular

Ünlü terapist Beril Esra Atahan, şarkıcı Alya ile birlikte pandemide ruh halleri olumsuz etkilenen sahne sanatçılarını konuştu. Pandemi döneminde tüm sektörlerin zorlandığını, fakat eğlence sektörü çalışanlarının tamamen atıl durumda geçirdikleri 1.5 senenin psikolojilerini olumsuz etkilediğine değinen Atahan şöyle konuştu: “Müzisyenler tamamen sosyal hayattan ve mesleğinden izole 1.5 sene geçirdi. Pandemi hepimiz için bir travma oldu, fakat eğlence sektörü gerek maddi gerekse manevi olarak en çok etkilenen, depresyon ve kaygı bozukluğunu en çok yaşayan sektörlerden biri oldu.” Birçok müzisyenle bu süreçte Only Health Akatlar’da seanslar yürüttüğünü söyleyen Beril Esra Atahan, travma iyileştirmede en hızlı teknik olarak bilinen EMDR terapisiyle çalıştıklarını ifade etti.

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