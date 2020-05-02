Mesut Özil'den Amine'ye doğum günü mesajı: İyi ki doğmuşsun hayatımın aşkı!

30 Mart'ta da kızları Eda dünyaya gelmişti. Taze annenin dün doğum günüydü. Mesut Özil, Amine'nin 27. yaşını "İyi ki doğmuşsun hayatımın aşkı. Bu kadar harika bir eş ve anne olduğun için teşekkür ederim" sözleriyle kutladı.

Amine Gülşe de en güzel hediyenin, 1 ay önce kucağına aldığı bebeği olduğunu söyledi.

Özil'in paylaşımı 1 milyonun üstünde beğeni aldı..