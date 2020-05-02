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Haber Giriş: 02.05.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Mesut Özil'den Amine'ye doğum günü mesajı: İyi ki doğmuşsun hayatımın aşkı!

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Mesut Özil'den Amine'ye doğum günü mesajı: İyi ki doğmuşsun hayatımın aşkı!
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İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Amine Gülşe, Haziran 2019'da evlenmişti.

30 Mart'ta da kızları Eda dünyaya gelmişti. Taze annenin dün doğum günüydü. Mesut Özil, Amine'nin 27. yaşını "İyi ki doğmuşsun hayatımın aşkı. Bu kadar harika bir eş ve anne olduğun için teşekkür ederim" sözleriyle kutladı.

Amine Gülşe de en güzel hediyenin, 1 ay önce kucağına aldığı bebeği olduğunu söyledi.

Özil'in paylaşımı 1 milyonun üstünde beğeni aldı..

Mesut Özilden Amineye doğum günü mesajı: İyi ki doğmuşsun hayatımın aşkı

 

 

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