Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir yaşadığı o zor günleri anlattı

Geçtiğimiz hafta evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta taburcu oldu. Akusta'nun eve dönmesi üzerine eşi Şafak Özbir bu süreçte yaşadıklarını anlattı.



38 yaşındaki bir çocuk annesi Şafak Özbir Akusta Instagram'da paylaştığı aile fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Bugün tarihe bir baktım da tam 13 gün geçmiş… Mesut’un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara’ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok…"



"ŞU ANIMA NE KADAR ŞÜKRETSEM AZ"

"Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, Annem trafik kazası geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldığında 27. Şimdi 38. Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak. Dilerim ki son olsun. O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az."





DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

"13 gündür telefonum iki dakikadan fazla çalmadan durmadı, mesaj kutum doldu taştı. Allah sevenlerden razı olsun. Arayan soran dua eden gelen giden tüm tanıdıklarım, dostlarım, sevdiklerim, ailem. Tanımayıp ta ailesinden biri gibi dua edenlerim. Hakkınızı helal edin, iyi ki varsınız. Yalnız olmadığını bilmek kadar güzel şey var mı?"



"Hayatta her şey bizler için, bu yollardan maalesef herkes bir şekilde geçecek, duam herkesin en kolay şekilde atlatması. Hepinizi çok seviyorum"

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