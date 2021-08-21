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Haber Giriş: 21.08.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Mesut Akusta beyin kanaması geçirmişti... Bugün uyandırılacak!

OYUNCU Mesut Akusta (57), önceki gün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi.

Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu. Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.

Mesut Akustadan üzücü haber... Eşi Dualarınızı eksik etmeyin mesajıyla duyurdu
Mesut Akusta'dan üzücü haber... Eşi 'Dualarınızı eksik etmeyin' mesajıyla duyurdu


Bugün uyandırılacak

Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin.” Mesut Akusta’nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre oyuncu, bugün uyandırılacak. Ameliyatı başarılı geçen Akusta’nın tedbir amaçlı hastanede uyutulduğu öğrenildi.

Mesut Akusta kimdir
Mesut Akusta kimdir?



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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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