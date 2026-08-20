Meslektaşını kaybeden eski çocuk yıldızın yüreği paramparça... Para verip hayatlarını ellerinden alıyorsunuz... Erken şöhret bir beyin hastalığı!

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Üstelik genç yıldız, sadece 36 yaşındaydı... Daha da trajik olan ayrıntı geride 11 yaşındaki küçücük kızını bırakmıştı...

Her ne kadar artık yollarını ayırmış olsalar da Panettiere'in kızının babası, eski nişanlısı Wladimir Klitschko'nun kalbinde de büyük bir yara açıldı bu ölümle.

Hayden Panettiere'nin ölümü milyonları üzdü. Ama onun gibi çocuk yıldız olarak ünlenen, aynı zorlukları yaşayan Christy Carlson Romano'nun acısı bir başka. Şu anda 42 yaşında olan Romano (sağ başta) ile Panettiere aynı kuşağın oyuncuları.

Aslında Hayden Panettiere, erkenden şöhreti bulup sonradan bunun bedelini ağır ödeyen, hattayaşlanmaya bile fırsat bulamadan hayata veda eden tek küçük yıldız değil.

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Bunun başka örnekleri de var.

İşte bu dünyanın tam içinden biri olan Christy Carlson Romano da dışarıdan çok parlak görünen ama içindeki insanı tüketen bu dünyayı satırlara döktü.

Kendisi de Hayden Panettiere gibi çocuk yaşta şöhreti bulan Christy Carlson Romano bu konuda Elle dergisi için bir makale yazdı.

Orada da aslında küçücük yaşta çalışmaya başlayan o çocukların kazandıkları paranın bedelini nasıl ödediklerini anlattı.

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ÇOK ERKEN GİTTİ

Even Stevens adlı diziyle ünlenen Romano, bugün 42 yaşında bir yetişkin. Tıpkı Panettiere gibi o da erken yaşta gelen şöhretin zorluklarını yaşayarak tecrübe etti.

Romano yazısında, Panettiere'in ölüm haberini duyduğunda yıkıldığını belirtti. "Birlikte büyüdüğüm bir başka sanatçı, çok erken gitti" diye yazdı.

Hayden Panettiere'in erken ölümü, sinema ve TV sektöründe çocuk oyuncularla ilgili tartışmaları hızlandırmış gibi görünüyor.

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Sonra da Hayden'ı, onun kızını, gerçek hayatta talihsiz oyuncuyu seven insanları düşündüğünü satırlarına ekledi.

Christy Carlson Romano, aslında bunca erken yaşta edinilen şöhretin aslında bir tür beyin hastalığı olduğunu savundu.



FUTBOLCULARINKİ GİBİ BİR BEYİN HASTALIĞI

"Beynimizin ön lopları tam olarak oluşmadan önce ünlü olmamız bu tür çocuk yıldızlar konusunda bir alarm" dedi.

Romano "Birçoğumuzun bağımlılıkla mücadele etmesine şaşırmak gerekir mi? Sektör bizde bir yara açıyor. Sonra da o yarayı tedavi etmek için bir şeye uzandığımız zaman şaşırıyor" satırlarına yer verdi makalesinde.

Ona göre erken yaşta gele şöhret, tekrarlanan kafa travması nedeniyle futbolcuların etkilendiği bir beyin hastalığı olduğu bilinen Travmatik Ensefalopati (CT) yaratıyor.

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Eski çocuk yıldız makalesinde "Erken şöhret de bu hastalık gibi. Artık gençlerin yaptığı sporlar hakkında bir dilimiz var. Çeşitli protokoller, kasklar, beyin sarsıntısı konusunda endişe duyan anne ve babalar. Ama stres, incelenme, reddedilme, yetişkin baskısı ve mahremiyetin yitirilişi çocukluğun bir unsuru haline geldiğinde neler olabileceğini anlatacak bir dilimiz yok" diye yazdı.



SORUMLU BİLE BELLİ DEĞİL

Romano'ya göre çocuk yıldızların yaşadıkları ve gördükleri zararlar konusunda kimin sorumlu olduğu bile belli değil.

Bu çocuklar yetişkin olup düzenli hayatlar kuramadıklarında da herkes birbirine atıyor suçu.

Romano, dünyayı güldürüp eğlendirmek için para verilen çocukların daha fazla korunması gerektiğini de satırlarına ekledi.



PANETTIERE DE DERT YANMIŞTI

Aslında genç yaşta ölen Hayden Panettiere de anılarını kaleme aldığı kitabını tanıtmak için katıldığı bir toplantıda bu konuya değinmişti.

İlk kimlik krizini daha 12 yaşındayken yaşadığını anlatan Panettiere "seçme odasının en acımasız deneyim" olduğunu söylemişti. Bir role seçilmek için çaba gösterilen o odayı "karanlık, soğuk ve sizi yargılayan insanların bulunduğu bir yer" olarak tanımlamıştı.