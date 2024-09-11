SÄ±rrÄ±nÄ± oyuncu arkadaÅŸÄ± ele verdi: Ä°ki oÄŸlunu bÃ¶yle terbiye etmiÅŸ

Haberin DevamÄ±

Bunun yanÄ± sÄ±ra zaman zaman tiyatro oyunlarÄ±nÄ±n perde arkasÄ±nda da yapÄ±mcÄ± olarak gÃ¶rev alÄ±yor. Tabii ki asÄ±l mesleÄŸi olan oyunculuÄŸu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor bir yandan da...

Son olarak da opera dÃ¼nyasÄ±nÄ±n unutulmaz Diva'sÄ± Maria Callas'Ä± canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Maria adlÄ± filmle 81'inci Venedik Film Festivali'ne damgasÄ±nÄ± vurdu.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bir yandan da eski eÅŸi Brad Pitt ile bitmeyen yasal sorunlarla boÄŸuÅŸuyor 49 yaÅŸÄ±ndaki Jolie...

SONUÃ‡TA O DA BOÅžANMIÅž BÄ°R ANNE... AÄ°LESÄ°NÄ° GEÃ‡Ä°NDÄ°RMEK ZORUNDAÂ

Hepsinin de Ã¶tesinde Ã¼Ã§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ de evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuÄŸuna zaman ayÄ±rÄ±yor.

Bir baÅŸka deyiÅŸle genel olarak bakarsak Jolie de ailesini geÃ§indirmek, Ã§ocuklarÄ±na bakmak zorunda olan boÅŸanmÄ±ÅŸ bir anne.

Haberin DevamÄ±

Onun Ã§alkantÄ±lÄ± Ã¶zel hayatÄ±nÄ± magazin basÄ±nÄ±ndan takip edenler de nasÄ±l bir anne olduÄŸuna dair yorumlarda bulunuyor sÄ±k sÄ±k...

BirÃ§ok kiÅŸinin kafasÄ±nda Jolie, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir anne... Ama onu yakÄ±ndan tanÄ±yanlara bakarsanÄ±z pek de Ã¶yle deÄŸil.

GAYET SAYGILI Ã‡OCUKLAR YETÄ°ÅžTÄ°RMÄ°Åž

Angelina Jolie'nin nasÄ±l bir anne olduÄŸuna dair bir ipucu da meslektaÅŸÄ± Salma Hayek'ten geldi.

Without Blood adlÄ± filmde Jolie ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸan Hayek, meslektaÅŸÄ±nÄ±n gayet saygÄ±lÄ± Ã§ocuklar yetiÅŸtirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Salma Hayek'in bunu nereden bildiÄŸine gelirsek...

Jolie ise kamera arkasÄ±nda olduÄŸu bu filmde de geleneÄŸini bozmadÄ± ve altÄ± Ã§ocuÄŸundan ikisine yani KamboÃ§yalÄ± evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox ve VietnamlÄ± evlatlÄ±ÄŸÄ± Pax Thien'e de gÃ¶rev verdi.

Bu arada hatÄ±rlatalÄ±m ki iki kardeÅŸ daha Ã¶nce de anneleriyle baÅŸka filmlerde birlikte Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°KÄ°SÄ° DE Ä°ÅžLERÄ°NÄ° Ã‡OK CÄ°DDÄ°YE ALIYORÂ

People dergisine konuÅŸan Salma Hayek, Maddox ile Pax Thien'in setteki tavÄ±rlarÄ±nÄ± gÃ¶zlemledi ve ikisinin de yaptÄ±klarÄ± iÅŸi gayet ciddiye aldÄ±klarÄ±nÄ±, profesyonel davrandÄ±klarÄ±nÄ± ve saygÄ±lÄ± Ã§ocuklar olduÄŸunu sÃ¶yledi Ã¶zetle.

Haberin DevamÄ±

23 yaÅŸÄ±ndaki Maddox ile 20 yaÅŸÄ±ndaki Pax Thien, Without Blood filminde yapÄ±m asistanÄ± olarak gÃ¶rev aldÄ±. Ä°ki kardeÅŸ, yÃ¶netmenle filmde gÃ¶revli diÄŸer kiÅŸiler arasÄ±ndaki iletiÅŸimi kurmakla gÃ¶revliydi.

58 yaÅŸÄ±ndaki Hayek'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Maddox ve Pax Thien, sette Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Ãœstelik genÃ§ yaÅŸlarÄ±na raÄŸmen yaptÄ±klarÄ± iÅŸte de gayet profesyonel yaklaÅŸÄ±yorlardÄ±.

AslÄ±nda Hayek ile Jolie uzun zamandÄ±r ailece de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Yani iki kardeÅŸ Salma Hayek ile set dÄ±ÅŸÄ±nda da tanÄ±yorlar ve samimiler.

'BEN DE ONLARA SAYGISIZLIK YAPMAK Ä°STEMEDÄ°M'

Ama Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken aradaki mesafeyi korumayÄ± da bildiler Hayek'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re. Bunun sonucunda Salma Hayek de sette, Maddox ile Pax Thien'e profesyonelce davranmaya karar verdi.

Haberin DevamÄ±

Hayek bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bana set dÄ±ÅŸÄ±nda davrandÄ±klarÄ± gibi davranmÄ±yorlardÄ±. Bir ÅŸey yapmak zorunda olduÄŸumu sÃ¶ylÃ¼yorlardÄ± ben de onlara 'Tamam' diyordum."

Deneyimli oyuncu Hayek, film Ã§ekiminin ilk dÃ¶nemlerinde Maddox ve Pax Thien'e samimi ve yakÄ±n davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"Komikti... BaÅŸlangÄ±Ã§ta onlarla ÅŸakalaÅŸÄ±yordum ama sonra bunu bÄ±raktÄ±m. Onlara profesyonelce davranmaya baÅŸladÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunun aksi saygÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±" diye anlattÄ± Jolie'nin iki Ã§ocuÄŸuyla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemi.

Jolie, ilk evlatlÄ±ÄŸÄ± Maddox ile birÃ§ok filmde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ney Kore'de Ã¼niversite okuyan Maddox, kamera arkasÄ±nda annesinin en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±sÄ±.

Haberin DevamÄ±





Maria filminde de Maddox ve Pax Thien, kamera arkasÄ± ekipte gÃ¶rev aldÄ±.





Salma Hayek ve Angeline Jolie daha Ã¶nce Eternals filminde de birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.





Ä°KÄ°ZLERÄ°NDEN BÄ°RÄ°YLE DE BÄ°RLÄ°KTE Ã‡ALIÅžTIÂ

Angelina Jolie, Maddox ve Pax Thien'in yanÄ± sÄ±ra dÃ¶rt tane daha Ã§ocuÄŸun annesi.

Zahara adÄ±nda 19 yaÅŸÄ±nda EtiyopyalÄ± bir kÄ±zÄ± var. Brad Pitt ile birlikteliÄŸinden doÄŸan ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh 18 yaÅŸÄ±nda, yine eski eÅŸinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Vivienne ve Knox da 16 yaÅŸÄ±nda.

Jolie, zaman zaman Ã§ocuklarÄ±yla ortak iÅŸlere de imza atÄ±yor. Maddox ve Pax Thien bu konuda deneyimli. Jolie'nin birÃ§ok filminde kamera arkasÄ±nda gÃ¶rev aldÄ±lar.

Haberin DevamÄ±

Ä°kizlerinden Vivienne de Broadway'de sahnelenen The Outsiders adlÄ± oyunca annesinin yanÄ±nda yapÄ±m asistanÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœniversitede okuyan Zahara'nÄ±n moda tasarÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, Shiloh'nun da dansa ilgisi olduÄŸu biliniyor.

Â

KENDÄ°SÄ° ASÄ° BÄ°R Ã‡OCUK VE GENÃ‡TÄ°

Angelina Jolie sÃ¶z konusu olduÄŸunda herkes onun genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndaki asi tavÄ±rlarÄ±na bakarak Ã§ocuklarÄ±nÄ± da aynÄ± ÅŸekilde yetiÅŸtirdiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nebilir.

ÃœnlÃ¼ bir oyunu olan babasÄ± Jon Voight annesi Marcheline Bertrand'Ä± ve kendisiyle aÄŸabeyi James'i terk edince onun soyadÄ±nÄ± kullanmayÄ± bÄ±rakan Jolie, genÃ§ yaÅŸÄ±nda kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n tutsaÄŸÄ± oldu.

Kendi Ã§ocuklarÄ± ise babalarÄ±yla iyi geÃ§inemiyor olsalar da kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarda uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Ãœsteliki filmde Jolie ve oÄŸullarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸanÂ Hayek'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Jolie, Ã§ocuklarÄ±nÄ± daha genÃ§ yaÅŸta sorumluluk bilincine sahip bir ÅŸekilde yetiÅŸtirdi.

Brad Pitt ile ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlara bakÄ±lÄ±rsa Ã§ocuklarÄ± da ona baÄŸlÄ±...

Pitt ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aile iÃ§i tartÄ±ÅŸmalarda Ã¶zellikle oÄŸullarÄ± Maddox ile Pax Thien, hep annelerinin yanÄ±nda yer aldÄ±.

Zaten babalarÄ± Pitt'in soyadÄ±nÄ± reddeden de ilk onlar oldu. ArdÄ±ndan Zahara iki erkek kardeÅŸini takip etti.

Eski Ã§iftin ilk biyolojik Ã§ocuÄŸu Shiloh ise mahkemeye baÅŸvurup Jolie Pitt olan soyadÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. ArtÄ±k resmen sadece annesinin soyadÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±.

Â

Â