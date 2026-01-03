MesleÄŸine 32 yÄ±lÄ±nÄ± verdi ama tedavi parasÄ± yok... Bir yanda altÄ± Ã§ocuk bir yanda kanser: ÃœnlÃ¼ oyuncu hayatta kalmak iÃ§in bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ± sattÄ±

Haberin DevamÄ±

Bazen televizyon ekranÄ±ndan ya da sinemadan tanÄ±nÄ±p aileden biri gibi gÃ¶rÃ¼len Ã¼nlÃ¼ler de ciddi zorluklarla yÃ¼zleÅŸip Ã§aresiz kalabilir.

TÄ±pkÄ± gencecik yaÅŸÄ±ndan beri bu mesleÄŸe hayatÄ±nÄ± veren James Van Der Beek gibi!

KANSERLE SAVAÅžABÄ°LMEK Ä°Ã‡Ä°N ANILARINI SATTI

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Dawson's Creek adlÄ± diziyle tanÄ±nan 48 yaÅŸÄ±ndaki Van Der Beek, 2023 yÄ±lÄ±ndan bu yana kolon kanseriyle savaÅŸÄ±yor.

HastalÄ±k teÅŸhisinden Ã¶nce karÄ±sÄ±nÄ± ve altÄ± Ã§ocuÄŸunu alÄ±p kÄ±rsal alanda yaÅŸamaya baÅŸlayan James Van Der Beek, bir yandan kolon kanserine karÅŸÄ± hayatta kalma mÃ¼cadelesi verirken diÄŸer yandan da finansal zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kanser tedavisi maddi aÃ§Ä±dan o kadar kolay olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de James Van Der Beek, kendisine ÅŸÃ¶hret kazandÄ±ran Dawson's Creek ve Varsity Blues adlÄ± dizilerden kendisine kalan hatÄ±ralarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

James Van Der Beek "Bu hazineleri yÄ±llardÄ±r saklÄ±yordum, onlarla bir ÅŸeyler yapmak iÃ§in doÄŸru zamanÄ± bekliyordum.Â Son zamanlarda hayatÄ±n getirdiÄŸi tÃ¼m beklenmedik geliÅŸmelerden sonra, zamanÄ±n geldiÄŸi aÃ§Ä±kÃ§a belli oldu" diye anlattÄ± durumu.

Van Der Beek, bu anÄ±larÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edilecek geliri, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisinde kullanacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

BÄ°R YANDA HASTALIK DÄ°ÄžER YANDA ALTI Ã‡OCUK

Bir sÃ¼redir Teksas'taki bir Ã§iftlikte yaÅŸayan James Van Der Beek, eÅŸi Kimberley ile birlikte 15 yaÅŸÄ±ndaki Olivia, 13 yaÅŸÄ±ndaki Joshua, 11 yaÅŸÄ±ndaki Annabel, 9 yaÅŸÄ±ndaki Emilia, 7 yaÅŸÄ±ndaki Gwen ve 4 yaÅŸÄ±ndaki Jeremiah adlÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ± da bÃ¼yÃ¼tmek, bÃ¼tÃ¼n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak zorunda.

1998 ile 2003 arasÄ±nda yayÄ±nlanan Dawson's Creek dizisinde Dawson Leery karakterine hayat veren 48 yaÅŸÄ±ndaki Van Der Beek, gayet pahalÄ± olan tedavisini karÅŸÄ±lamak iÃ§in bu yapÄ±mdan kalan hatÄ±ralarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmaya karar verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu satÄ±ÅŸ geÃ§tiÄŸimiz aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±k artÄ±rma usulÃ¼ yapÄ±lan satÄ±ÅŸtanÂ toplam 50 bin dolar kazanÃ§ saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m.

James Van Der Beek, rol aldÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸÃ¶hretin doruÄŸuna Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dizilerden kendisine kalan anÄ±larÄ± sattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir hÃ¼zÃ¼n hissettiÄŸini saklamadÄ±. Ama yine de yÄ±llar yÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± destekleyen kiÅŸilerle bu anÄ±larÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mutluluk duyduÄŸunu da gizlemedi.

James Van Der Beek, ÅŸÃ¶hreti Dawson's Creek ve Varsity Blues dizilerinden kendisine kalan kolye, eÅŸofman Ã¼stÃ¼, tiÅŸÃ¶rt gibi eÅŸyalarÄ± sattÄ±. Bunlardan elde edilen 50 bin dolarlÄ±k geliri de kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tedavisi iÃ§in kullanacak.

Oyuncu, bir yandan hastalÄ±ÄŸÄ±yla savaÅŸÄ±rken bir yandan da altÄ± Ã§ocuÄŸuna bakmaya uÄŸraÅŸÄ±yor. Bu konudaki en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi de karÄ±sÄ±.

