Mesleği uğruna sağlığını hiçe sayıyor… Birden çöküp kalacak! 'Korkma kardeşim, seni kurtaracağım'

Yıllardır başarılı kariyerleri ve herkesi kıskandıran aile bağlarıyla herkesi kıskandıran Hadid’lerin mutluluğunun üzerinde dolaşan kara bulutlar bir türlü kalkmak bilmiyor.

29 yaşındaki süper model Bella Hadid yıllardır Lyme hastalığıyla mücadele ediyor ve sağlığı çok bozulsa da harıl harıl çalışmaktan vazgeçmiyor.

Hastanede perişan haldeki fotoğrafları ortaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra ayağa kalkıp bir ay önce düzenlenen yıldızlarla dolu Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkmıştı.

Ancak Bella Hadid defilede sendeleyen görünümü, incecik omuzlarına astığı ağır melek kanatlarını taşımanın verdiği zorlanmadan dolayı açıkça çöktüğüne dikkat çeken sevenleri ve hayranları arasında büyük endişeye yol açtı.

O günlerde ünlü modeli yakından tanıyanlar "Birçok kişi onu defileden çekilmeye zorladı, çok hastaydı ama reddetti. Çok güçlü bir çalışma etiğine sahip ve verdiği sözden dönmek istemedi. Defilede yer almaktan ve ikonik kanatları takmak üzere seçilmekten çok heyecanlandı ve onur duydu” diyerek onun içindeki iş aşkını ve çalışma azmini anlatıyordu.

Lyme hastalığı yüzünden sık sık yatağa düşen, günlerce tedavi görüp yine de zorlukla ayağa kalkabilen Bella Hadid, enerjisini emen ve tedavisi olmayan bu hastalığına rağmen yoğun iş temposundan vazgeçmiyor.

Bu duruma bir nokta koymak isteyen sevdikleri ablası Gigi Hadid'in öncülüğünde çaresizce çöküp yığılmadan önce onu yavaşlatmak için bir müdahalede bulunacaklarını duyurdu.

Eylül ayında Lyme hastalığının alevlenmesiyle hastaneden bazılarında serum takılıyken, bazılarında ise tedavi görürken ağzını dehşet içinde tuttuğu ve vücudu bandajlarla kaplı olduğu fotoğrafları ortaya çıkan Bella’ya bu süreçte 61 yaşındaki annesi Yolanda Hadid ve 30 yaşındaki ablası Gigi destek oldu.

Kendisi de 2012’de aynı hastalığa yakalanan Yolanda Hadid kendi çektiklerini çok iyi bildiğinden hastalandığı dönemlerde kızının başından ayrılmıyor.

Bella’nın çok inatçı olduğunu söyleyen yakınları onu bu haldeyken çalışmamaya ikna edemeyen annesi yolanda ve kız kardeşi Gigi’nin artık sert de olsa duruma müdahale edip onu bu yoğun tempodan uzaklaştırmaya çalışacaklarını anlatıyor.

Podyuma çıkabilmek için kendini çok zorlayan Bella Hadid defilelerin ardından çok perişan hale geliyor ve haftalarca yatakta, tamamen mahvolmuş bir halde kalıyor.

Ablası Gigi Hadid kardeşine defalarca kariyerini sağlığının önüne koymamasını rica etse de Bella bunu yapamıyor. Gigi Hadid ise başka seçeneği yokmuş gibi hissediyor ve anneleri Yolanda Hadid’le birlikte devreye girmeye hazır.