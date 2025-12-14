‘Meşhur’ ailesini dilinden düşürmüyor… Hasta babasını arayıp sormuyor… Herkes yine ona kızgın: İkiyüzlüsünüz düşes hanım!’

Haberin Devamı

Ancak ne gittiği ülkede ne de katıldığı ailede onu kimseler benimsemedi. Meghan Markle da en sonunda kocasını alıp doğduğu ülkeye, ABD’ye geri döndü.

Yaklaşan Noel ve yeni yıl için sunduğu yemek programına özel bir bölüm çeken Meghan Markle ailenin önemini, özellikle de bu tür özel günlerde ailelerin bir araya gelmesini, küslerin barışmasını, birlik ve beraberliği anlattı.

BU ARALAR VARSA YOKSA "AİLE" DİYOR AMA...

Bunu yaparken de kocası Prens Harry’yi, prens ve prenses unvanlı iki çocuğu Archie ve Lilibet’i dilinden düşürmedi. Ne kadar sevimli ve duyarlı gözükse de bu program ve yapılan aile vurgusu Meghan’ın yine başını ağrıttı, deyim yerindeyse yine kimselere yaranamadı…

Haberin Devamı

Bunun sebebi de kendisine yönelen genel eleştirilerin biraz ötesinde, daha özel bir durumdu…

Meghan Markle’ın, İngiliz kraliyet ailesine gelin olduğundan beri hayatındna çıkardığı ve yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle şu anda Filipinler’de bir hastanede yoğun bakımda yatıyor.

BABASI YOĞUN BAKIMDA, DOKTORLAR BACAĞINI KESMEK ZORUNDA KALDI

Birçok sağlık sorunu olan baba Thomas Markle en sonunda acil şekilde hastaneye yatırılmış ve doktorlar hayatını kurtarabilmek için bir bacağını kesmek zorunda kalmıştı.

Gelen haberlere göre babası yaşamla ölüm arasında kalmışken Meghan Markle onu hiç arayıp sormadı, zaten kalkıp onu görmeye gitmeyi ise hiç aklından bile geçirmedi.

Thomas Markle’ın hastaneye yatışı ve geçirdiği ağır ameliyatın ardından Meghan Markle’ın suskunluğu tepki çekmiş, bunun üzerine de basın sözcüsü “Düşes babasını arayıp durumunu öğrendi ve ona geçmiş olsun dileklerini iletti” diye açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Haberin Devamı

"BABASINI ARADI" DEDİLER, YALAN ÇIKTI

Ancak Filipinler’de bulunan hastanenin personeli bile basına konuşup Thomas Markle’a bir geçmiş olsun mesajı gelmediğini ve kimsenin onu ziyaret etmediğini açıkladı. “Meghan Markle çok ünlü, eğer ondan bir mesaj, çiçek, geçmiş olsun hediyesi tarzı bir şey gelseydi bunu herkes öğrenirdi” şeklinde açıklama yaptılar.

Meghan Markle’ın babasıyla arası Harry’yle evleneceği belli olduğu zamanlardan beri bozuk. Hatta ailesinden sadece annesiyle görüşüyor, babasını ve üvey kardeşini yıllardır yok sayıyor.

"KIZIMDAN AYRI ÖLMEK İSTEMİYORUM, TORUNLARIMLA TANIŞMAK İSTİYORUM"

Haberin Devamı

Düşes'in sözcüsü başlangıçta babasıyla "iletişime geçtiğini" söylese de, Thomas Markle bu iddiayı reddetti ve medyaya, "Meghan'dan ayrı düşerek ölmek istemiyorum. Torunlarımla tanışmak istiyorum. Kocasıyla da tanışmak güzel olabilir" dedi.

Meghan Markle’ın da tam da böyle bir süreçten geçerken ekran önünde sürekli aile ve aile vurgusu yapması ama babasına bir telefon bile etmemesi büyük tepki topladı. Ve zaten ne yapsa kendini kimselere sevdiremeyen düşes bu kez de “ikiyüzlü” ilan edildi.

Hatta aileye yakın kaynaklar Meghan Markle’ın babasının iletişim bilgilerine erken dönemde erişebildiğini iddia ettiler ve "Meghan babasının numarasını, odasını ve hastane adını çok erken dönemde biliyordu... Buna rağmen onu aramayı bile reddetti" dedi.

Haberin Devamı

Meghan ve babası Thomas Markle’ın arası Prens Harry ile evlenmesinden kısa bir süre önce, Mayıs 2018'de bozuldu. Bu anlaşmazlık, Thomas Markle’ın kraliyet düğününden önce paparazzilerle fotoğraf çektirme kararı sonrasında ortaya çıkmıştı.

O ÜNLÜ AİLEYE GİRİNCE BABASINI DEFTERİNDEN SİLMİŞTİ

Thomas, yaşananların ardından 2018'de Good Morning Britain'e verdiği röportajda "Basın beni alkolik gibi gösterdi, bana hakaret etti, giyim tarzım hakkında konuştu. Bu yüzden, evet, beni iyi göstereceği bir anlaşmayı kabul ettim. Belki de buna kapıldım, ama ona inandım ve işe yarayacağını düşündüm. İşe yaramadı. Keşke tüm bunları yapmasaydım." demişti.

Haberin Devamı

Thomas Markle kızının düğününe de katılmadı ve buna kalp krizi geçirmesi bahane gösterildi ancak daha sonra sağlığının yerinde olduğunu ancak kızının kendisini orada görmek istemediği için çağırmadığını söyledi.