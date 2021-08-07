MESAM’a seçim iptali davası

Genel Kurul’da alınan kararların hukuka aykırı olduğunu iddia eden eski başkan Arif Sağ, önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesi (aklanmaması) kararının iptal edilerek yeniden görevlendirilmesini talep etti.



ESKİ YÖNETİM GELSİN



Dava dilekçesinde seçimdeki usulsüzlük iddiaları anlatılarak, “Arif Sağ’ın başkanı olduğu yönetim kurulunun ibrasını talep ediyoruz” denildi.





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