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Haber Giriş: 07.08.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

MESAM’a seçim iptali davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
MESAM’a seçim iptali davası

USTA sanatçı Arif Sağ, 30 Haziran’da gerçekleşen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) 16. Olağan Genel Kurulu’nda Recep Ergül’ün başkan seçilmesi kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

Genel Kurul’da alınan kararların hukuka aykırı olduğunu iddia eden eski başkan Arif Sağ, önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesi (aklanmaması) kararının iptal edilerek yeniden görevlendirilmesini talep etti.

ESKİ YÖNETİM GELSİN

Dava dilekçesinde seçimdeki usulsüzlük iddiaları anlatılarak, “Arif Sağ’ın başkanı olduğu yönetim kurulunun ibrasını talep ediyoruz” denildi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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