Meryem Uzerli'den tepki: Sosyal medyadan yargılamayın

Haberin Devamı

Ünlü isimler, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremle felaketi yaşayan 10 şehir için seferber oldu. Birçok ünlü isim hem yardım çalışmalarına katıldı hem de sosyal medya üzerinden destek çağrıları yaptı. Depremzedeler için sosyal medyadan yardım isteyenlerden biri de Meryem Uzerli’ydi. Ancak bazı takipçileri ünlü oyuncuyu “az paylaşım yaptığı” gerekçesiyle eleştirdi.

ARKA PLANI BİLMİYORSUNUZ

Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, “İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı” şeklinde bir yorum yazan takipçisine tepki gösterdi: “Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikâye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle trajik bir durumda insanları sosyal medya üzerinden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz, arka planda, gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için.” Oyuncu, şöyle devam etti: “Üstelik böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil; destek, sevgi ve el ele olmalıyız insan olarak.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Dubai’de yardım seferberliği Haberi görüntüle

Bağış yaptı ve yardım topladı

Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli depremzedeler için AHBAP ve UNICEF’e bağışta bulunmuş, Dubai’deki “TIME100 Impact Awards” töreninde de yardım toplamıştı.