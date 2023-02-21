Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Meryem Uzerli'den tepki: Sosyal medyadan yargılamayın

Güncelleme Tarihi:

#Meryem Uzerli#Kahramanmaraş#Almanya
Meryem Uzerliden tepki: Sosyal medyadan yargılamayın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 08:49

Meryem Uzerli, kendisini “depremzedeler için sosyal medyada az paylaşım yaptığı” gerekçesiyle eleştiren takipçisine yanıt verdi: “Hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil destek olmalıyız.”

Haberin Devamı

Ünlü isimler, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki depremle felaketi yaşayan 10 şehir için seferber oldu. Birçok ünlü isim hem yardım çalışmalarına katıldı hem de sosyal medya üzerinden destek çağrıları yaptı. Depremzedeler için sosyal medyadan yardım isteyenlerden biri de Meryem Uzerli’ydi. Ancak bazı takipçileri ünlü oyuncuyu “az paylaşım yaptığı” gerekçesiyle eleştirdi.

ARKA PLANI BİLMİYORSUNUZ

Almanya’da yaşayan Meryem Uzerli, “İnanılmazsın, Hailey Bieber bile senden çok paylaşım yaptı” şeklinde bir yorum yazan takipçisine tepki gösterdi: “Sizin mesajınızı insani anlamda anlamıyorum. İlk gün bir hikâye paylaştım. Burada hemen ilk saatlerde para toplayıp gönderdik. Lütfen böyle trajik bir durumda insanları sosyal medya üzerinden yargılamayın. O zaman sadece ve sadece sosyal medyayı desteklersiniz, arka planda, gerçek hayatta neler yapılıyor bilmediğiniz için.” Oyuncu, şöyle devam etti: “Üstelik böyle üzücü bir dönemde birbirimize kızgın değil; destek, sevgi ve el ele olmalıyız insan olarak.”

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Dubai’de yardım seferberliğiDubai’de yardım seferberliğiHaberi görüntüle

Bağış yaptı ve yardım topladı

Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli depremzedeler için AHBAP ve UNICEF’e bağışta bulunmuş, Dubai’deki “TIME100 Impact Awards” töreninde de yardım toplamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meryem Uzerli#Kahramanmaraş#Almanya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

#Kahramanmaraş
Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem