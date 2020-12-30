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Haber Giriş: 30.12.2020 - 08:34 | Son Güncelleme:

Doğum için gün sayıyor! Meryem Uzerli'den hamile pozu

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Doğum için gün sayıyor! Meryem Uzerli'den hamile pozu
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Doğuma gün sayan, 8 aylık hamile Meryem Uzerli fotoğraflarını paylaştı.

Berlin’de Urban Ruths’un fotoğrafladığı Uzerli kız bebek bekliyor. Ocak ayının ilk haftası doğum yapması beklenen ünlü oyuncunun 6 yaşında Lara isimli bir de kızı bulunuyor.

Doğum için gün sayıyor Meryem Uzerliden hamile pozu

Bebeğin babasının ismini söylemedi

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.
Doğum için gün sayıyor Meryem Uzerliden hamile pozu



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