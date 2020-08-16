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Meryem Uzerli'den 37 yaş pozu
MERYEM Uzerli, 12 Ağustos’ta 37’nci yaşını kutladı. Pandemi dönemini ailesiyle birlikte Almanya’da geçiren ünlü oyuncu, küçük bir kutlama yaptı. Kutlamaya Uzerli’nin ailesi ve yakın dostları katıldı.
Son olarak “Kovan” filminde rol alan oyuncu, 37’nci yaşına özel çektirdiği siyah-beyaz bir karesini de Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Uzerli’nin bu pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.
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