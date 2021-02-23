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Haber Giriş: 23.02.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli ve kızından yeni fotoğraf: Bebeğim uyurken

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Meryem Uzerli ve kızından yeni fotoğraf: Bebeğim uyurken
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8 Ocak’ta Lily Koi adını verdiği ikinci çocuğunu dünyaya getiren Meryem Uzerli, şu sıralar tüm vaktini minik bebeğiyle geçiriyor.

Kızını kucağından düşürmeyen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında da sık sık onu uyuturken çektiği selfie’leri paylaşıyor. Uzerli, çektiği karelerin üzerinde sosyal medya filtrelerini de deniyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan oyuncu, yakında yeni projeleri için yeniden kolları sıvayacak.

Meryem Uzerli ve kızından yeni fotoğraf: Bebeğim uyurken

İŞTE AMERİKALI SEVGİLİ!
Uzun zamandır Almanya’da yaşan Meryem Uzerli geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu. Amerikalı sevgilisinden bir bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasını sır gibi saklıyordu.

Meryem Uzerli kızının babasını 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı.

Meryem Uzerli ve kızından yeni fotoğraf: Bebeğim uyurken

Uzerli sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı. Ünlü oyuncunun, Berlin'de 1.5 yıl önce çekilen bu karenin altına hiçbir not yazmaması ve "Yoksa sevgiliniz mi?" sorularına gülücük emojisiyle cevap vermesi dikkat çekti.

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