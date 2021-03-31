Meryem Uzerli: Kızlarımı bakıcısız büyütüyorum

Ünlü oyuncu, “Şu an bakıcıya ihtiyacımız yok. Erkek arkadaşımla ev işlerini yarı yarıya paylaşarak yapıyoruz” açıklamasını yaptı. Sevgilisinin ismini sır gibi saklayan Uzerli, oluşturduğu ev rutininden çok memnun olduğunu da söyledi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabından küçük kızı Lily’i bacağında uyutmaya çalıştığı anları paylaştı.

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