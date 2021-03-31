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Magazin
Haber Giriş: 31.03.2021 - 09:10 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli: Kızlarımı bakıcısız büyütüyorum

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Meryem Uzerli: Kızlarımı bakıcısız büyütüyorum

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızları Lily Koi ve Lara Jemine’yi Berlin’deki evinde bakıcısız büyütüyor. Uzerli’nin en büyük destekçisiyse ikinci bebeğinin babası.

Ünlü oyuncu, “Şu an bakıcıya ihtiyacımız yok. Erkek arkadaşımla ev işlerini yarı yarıya paylaşarak yapıyoruz” açıklamasını yaptı. Sevgilisinin ismini sır gibi saklayan Uzerli, oluşturduğu ev rutininden çok memnun olduğunu da söyledi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün ise sosyal medya hesabından küçük kızı Lily’i bacağında uyutmaya çalıştığı anları paylaştı. 

Meryem Uzerli: Kızlarımı bakıcısız büyütüyorum

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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