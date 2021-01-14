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Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:51 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi

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Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Lily Koi
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İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'nin yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Uzerli'nin gönderisi takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden bebek beklediğini duyuran oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne oldu. 'Lily Koi'yi kucağına alan Uzerli, kızının yeni fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi İşte Lily Koi

Ünlü oyuncu ilk kez bebeğinin yüzünü gösterdi. Uzerli, paylaşımına "Saf aşk" notunu düştü.

Uzerli geçtiğimiz günlerde kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını da paylaşmıştı.

Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi İşte Lily Koi

"ÇOK MUTLUYUZ"
37 yaşındaki Meryem Uzerli, anne olduğunu, "Ablan, baban ve ben seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz" sözleriyle duyurmuştu.
Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk kez gösterdi İşte Lily Koi

SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR
Uzun zamandır Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli sevgilisini sır gibi saklıyor. Pandemi sürecini Almanya'da geçiren ünlü oyuncunun en büyük destekçisi ailesi ve sevgilisi. Berlin'de bir kafe işleten Uzerli sade bir hayat sürüyor.

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