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Meryem Uzerli İspanya’da ödüle aday
Meryem Uzerli, “Kovan” filmindeki performansıyla İspanya’da düzenlenen Imagine India Uluslararası Film Festivali’nde ödüle aday gösterildi.
İspanya’nın ünlü sinema eleştirmenleri Miguel Marias ve Alberto Luchini, Uzerli’yi “en iyi kadın oyuncu” dalında aday gösterdi. Luchini, ünlü oyuncuyu western filmlerindeki bağımsız, modern ama kendi kökleriyle yeniden bağ kurmayı öğrenen güçlü kadınlara benzettiğini söyledi. Ödül töreni, eylül ayında Madrid’de düzenlenecek.
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