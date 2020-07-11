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Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:48,Son Güncelleme:

Meryem Uzerli İspanya’da ödüle aday

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Meryem Uzerli İspanya’da ödüle aday
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Meryem Uzerli, “Kovan” filmindeki performansıyla İspanya’da düzenlenen Imagine India Uluslararası Film Festivali’nde ödüle aday gösterildi.

İspanya’nın ünlü sinema eleştirmenleri Miguel Marias ve Alberto Luchini, Uzerli’yi “en iyi kadın oyuncu” dalında aday gösterdi. Luchini, ünlü oyuncuyu western filmlerindeki bağımsız, modern ama kendi kökleriyle yeniden bağ kurmayı öğrenen güçlü kadınlara benzettiğini söyledi. Ödül töreni, eylül ayında Madrid’de düzenlenecek. 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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