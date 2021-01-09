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Haber Giriş: 09.01.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

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Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
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Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez annelik sevinci yaşadı.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Uzerli, Lily Koi adını erdiği bebeğinin dün düyaya geldiğini Instagram sayfasından duyurdu.Uzerli paylaşımında "Lara Jemima, baban ve ben ailemize katıldığın için çok mutluyuz" diye yazdı. Uzerli, bize katıldığın için kendimizi minnettar ve mutlu hissediyoruz" diye sürdürdü mesajını.
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
Uzerli'nin haymlaşıına takipçilerinden tebrik yorumları geldi. Uzerli'nin Can Ateş ile ilişkisinden altı yaşında Jara Jemima adında bir kızı daha bulunuyor.
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu


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