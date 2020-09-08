Meryem Uzerli hamile görüntüsünü paylaştı

Haberi iki dakikalık bir videoyla Instagram’dan duyuran Uzerli’nin beş aylık hamile hali de dikkat çekti. Hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklamasının ardından Meryem Uzerli ilk kez hamile görüntüsünü paylaştı. Ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi.





