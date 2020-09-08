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Haber Giriş: 08.09.2020 - 08:44 | Son Güncelleme:

Meryem Uzerli hamile görüntüsünü paylaştı

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Meryem Uzerli hamile görüntüsünü paylaştı
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Meryem Uzerli, ikinci Nosh Nosh isimli kafesini Berlin Friedrich Caddesi’nde açtı.

Haberi iki dakikalık bir videoyla Instagram’dan duyuran Uzerli’nin beş aylık hamile hali de dikkat çekti. Hamile olduğunu ve bir kız bebek beklediğini açıklamasının ardından Meryem Uzerli ilk kez hamile görüntüsünü paylaştı. Ortağı Giovanni ile yeni şubelerinin açılışı konusunda çok heyecanlı olduğunu da dile getirdi.

Meryem Uzerli hamile görüntüsünü paylaştı


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