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Meryem Uzerli Amerika’da festival jürisine seçildi

#Meryem Uzerli#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen
Meryem Uzerli Amerika’da festival jürisine seçildi
Mehmet Üstündağ

Geçtiğimiz yıl, başrolünde oynadığı “Kovan” filmiyle Amerika’nın saygın festivallerinden New York Chelsea Film Festivali’nden en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Meryem Uzerli, bu yıl festivalin jürisine seçildi.

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2013 yılından beri düzenlenen New York Chelsea Film Festivali, Kuzey Amerika’nın en iyi 10 film festivalinden biri olarak kabul ediliyor.Oscar ödüllü senarist ve yönetmen John Patrick Shanley’in başkanlık yapacağı jüride Meryem Uzerli’nin yanı sıra, “House of Cards” gibi ödüllü dizi ve filmlerin yapımcısı Amy J. Kaufman, Oscar adayı yapımcı Sofia Sondervan ve Oscar adayı yazar ve yönetmen Tomer Shushan yer alıyor.

'Gizli kalsın' dediler

Serenay Sarıkaya’yla ilişkisini gizlilik içinde yürütmeye karar veren Umut Evirgen, görüntülenmemek için Emirgan’dan Ulus’a taşındı.

Meryem Uzerli Amerika’da festival jürisine seçildi

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen, söylenenlere göre ilişkilerini gizlilik için yürütmeye niyetli! Bir süre önce Evirgen’in sahibi olduğu mekanın önünde görülen ikili, bir daha birlikte görünmemek için tedbirleri artırdı.
Hatta Umut Evirgen, bu nedenle Emirgan’daki evinden çıkıp Ulus’ta güvenlikli bir siteye taşınmış. Sahibi olduğu mekan, ünlülerin uğrak yeri olduğundan basının da sürekli merceğinde.
Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi Çağatay Ulusoy’un, Evirgen’in yakın arkadaşı olması tartışmaları beraberinde getirmişti.
Tüm bu soruların hedefi olmak istemeyen çift, “aşkımız aramızda gizli kalsın” demiş!

Altı ay rötarlı düğün

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FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, nisan ayında 4 yıllık sevgilisi Yasemin Güçkan ile aile arasında yapılan bir törenle evlenmişti. Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in evinde, aile arasında yapılan bir törenle nikah masasını oturan çiftin bu anına sadece aileleri şahitlik etmişti. Pandemi nedeniyle küçük bir tören düzenleyen ve düğünü yaza bırakan çift, yarın akşam yeniden “evleniyor”! Nikahtan altı ay sonra gerçekleşen düğün daveti yine Hüsnü-Ayşen Özyeğin’in Tarabya’daki yalısında yapılacak. Pandemi nedeniyle mutlulukları eksik kalan Yasemin-Murat Özyeğin mutluluğuna bu kez 120 davetli şahitlik edecek.

Meryem Uzerli Amerika’da festival jürisine seçildi

Afgan kadınlara ithaf etti

Çağdaş sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk’ün “Benim Kırmızı Çizgim” isimli sergisi ARTweeks@akaretlerde... Sergisini Afgan kadınlarına ithaf ettiğini söyleyen Ercantürk, “Resimlerdeki beyaz alanlar adalet, kadın hakları, insan haklarını temsil ediyor. Eserlerdeki kare geçişler burkanın göz çevresinde bulunan küçük deliklerden bakılmışçasına bir his veriyor” dedi.

Meryem Uzerli Amerika’da festival jürisine seçildi

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Sektörün dünya devleri buluşuyor

Etkinlik ve turizm sektörünün devleri, 7-9 Kasım tarihlerinde Antalya NEST Kongre Merkezi’nde Turkish Airlines isim sponsorluğunda gerçekleşecek “Masters of Events ACE of M.I.C.E. Awards” organizasyonunda bir araya gelecek. Önceki gün, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve ATSO-ACB Başkanı Davut Çetin’in katılımıyla yapılan toplantıda organizasyon programı basına tanıtıldı.

Meryem Uzerli Amerika’da festival jürisine seçildi

 

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#Meryem Uzerli#Serenay Sarıkaya#Umut Evirgen