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Merve Tektaş'tan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

#Merve Tektaş#Selçuk Tektaş#Alişan
Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

Eşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Merve Tektaş, 14. evlilik yıl dönümlerini duygusal bir mesajla kutladı.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Eşini kaybettikten sonra derin bir sessizliğe gömülen Merve Tektaş evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

 "Geçen yıl bugün evliliğimizi son kez kutluyacağımızı bilmiyordum ama benim için bugün 14 yıl oldu ve daha nice yıllarımız olacak. Belki sen çok uzakta olacaksın ama hep bizimle olacaksın. Yine haykırıyorum beni hiç kırmadığın için ve iyi ki sen olduğun için çok teşekkür ederim benim canım Selçuk'um. Sevgiyi, mutluluğu paylaşmak ne kadar güzelmiş ama acıyı yaşamak çok zormuş. Mervoş'un seni her zaman çok seviyor olacak ve benim içimde yanan ateş hiç sönmeyecek. Biz elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmıycak ve ben o günü her zaman umutla bekleyeceğim. İyi ki... İyi ki sen... İyi ki... Seni çok seviyorum" 

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Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

ALİŞAN'IN GURUR GÜNÜ

Alişan, kardeşinin ölümünün ardından Instagram sayfasında duygusal bir mesaj paylaşmış ve '4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet' demişti. Selçuk Tektaş'ın küçük kızı Ceylan, okulların kapanmasına sayılı günler kala Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde sunum yaptı.

Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

Bulduğu her fırsatı yeğenleri ile geçiren Alişan, Ceylan'ı yalnız bırakmadı.

Duygusal anlar yaşayan Alişan, fotoğrafları "Sevinçliyim, gururluyum, hüzünlüyüm bugün... Ceylan’ım o kadar güzel sunumlar yaptı ki,hepimizin göğsünü kabarttı. İnşallah daha nice başarılarını, güzel günlerini görürüz Ceylan’ım.. " notu ile Instagram'da paylaştı.

Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

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EVLİLİĞİNDE DE KRİZ YAŞADI

Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı. Alişan'ın vaktinin çoğunu yeğenleri ile geçirmesinin Buse Varol'u kızdırdığı, çiftin arasının bu nedenle açıldığı iddia edildi.

Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı.

Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile birlikte kutladı.

Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

'KRİZ YOK'

2. Sayfa programına yaptığı açıklamada 'Ben kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

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Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

GÜNLER SONRA İLK BEĞENİ

Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına taktı. Çıktığı Boğaz turunda arkadaşına poz veren Varol, fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Yaklaşık 150 bin beğeni alan fotoğrafa Alişan da kayıtsız kalmadı.

Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

'BİZİ BİZE BIRAKIN' DEMİŞTİK

Geçtiğimiz hafta bir alışveriş merkezinde el ele görüntülenen çift zor günleri geride bıraktı. Açıklama yapmaktan kaçınan ikili 'her şey yolunda' mesajı verdi.

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Buse Varol muhabirlerin soruları karşısında sessiz kalırken Alişan, 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.

Merve Tektaştan duygulandıran paylaşım: İçimde yanan ateş hiç sönmeyecek Selçuk

 

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#Merve Tektaş#Selçuk Tektaş#Alişan

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