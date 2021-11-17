Merve Şarapçıoğlu ile Oğuz Kayhan aşkı 1 ayda bitti

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İlişkilerini sosyal medyadan paylaştıkları bir postla duyuran çift, yollarını ayırmış. “Kalbim” paylaşımı çoktan tarih olmuş bile; aşk 1 ayda tükenmiş!

İstanbul’un yeni sanat “Loft”u



Akfen Holding, Levent’te hayata geçirdiği Loft Art ile yeni bir sanat alanına ev sahipliği yapıyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen sanat alanının ilk sergisi “Humano” olacak.

İş dünyasının başarılı ismi Hamdi Akın’ın sanata desteği sürüyor...

Akfen Holding, kuruluşunun 45’inci yılında sanat dalında önemli bir projeyi hayata geçiriyor. “Bodrum Loft’ta Sanat” ile “Sculptville” sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye 10 adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açıyor.

Loft Art’ın ilk sergisi olacak “Humano” (İnsan ve Keşif),23 Kasım’da yapılacakön gösterimde seçkin bir davetli topluluğu ile buluşacak.Sergi, 2 Ocak 2022 tarihine kadar İstanbul Nisbetiye 10’daki Loft Art alanında gezilebilecek.Loft Art’taki sergilerde satışı yapılan eserler, Akfen Holding çatısı alında kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de kaynak olacak.

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Kızlarla Maldivler’de

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında 12 yıllık eşi Melis Çiftçi’den boşanan Ali Gürsoy, kızları Melisa ve Alisa ile tatile çıktı. Okulların ara tatile girmesini fırsat bilen ünlü işadamı, kızlarını Maldivler’e götürdü. Gürsoy, çocuklarıyla baş başa tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

Yeniden başkan seçildi

Türk Kalp Vakfı’nda 30 yıldır üst düzey yöneticilik yapan, 5 yıldır da mütevelli heyet ve yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Kenan Güven, Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı’nda oy çokluğuyla yeniden başkan seçildi. Kendisine oy veren tüm mütevelli üyelerine teşekkürlerini ileten Güven; tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi gölgesi altında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.