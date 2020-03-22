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Haber Giriş: 22.03.2020 - 08:06,Son Güncelleme:/

Merve Özbey geçirdiği zor günleri anlattı: Gizli gizli ağladım

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Merve Özbey geçirdiği zor günleri anlattı: Gizli gizli ağladım
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Şarkıcı Merve Özbey, Twitter hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

“Bugün 7. katta oturan annemi, ben sitenin bahçesinde o evinin balkonundayken gördüm. Aklım karıştı, daha çok korktum. Her korktuğumda her düştüğümde anneme koşa koşa sarılan ben bugün gördüğüme sevindim. Teyzesine hayran olan ve her gördüğünde kucağından inmeyen ben 1 metre mesafe ile teyzemi selamladım. Çok zoruma gitti. Eve geldim gizli gizli ağladım. Kendinizi düşünmüyorsanız sevdiklerinizi düşünün. Evde kalın ne olur!”

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