MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMerve Özbey: 4 çocuk istiyorum
GeriMagazin Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:52,Son Güncelleme:

Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum
Abone Olgoogle-news

Merve Özbey, Aşkım Kapışmak’ın Instagram yayınına konuk oldu.

Karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan şarkıcı, “İyi olmaya çalışıyorum. Günlerimi sabır ve tevekkülle geçiriyorum. Kitap okuyorum” dedi. Şubat ayında işadamı Kenan Koçak’la evlenen Merve Özbey, “Çocuk geliyor mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Keşke. Önceden çocuk yapmanın bencilce olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi çok istiyorum. Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum.”

Merve Özbey: 4 çocuk istiyorum


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle