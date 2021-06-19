Merve Oflaz ile Allen Hakko tatilde

“Arka Sokaklar” dizisinin başarılı oyuncusu Merve Oflaz önceki gün sevgilisi Allen Hakko’yla Bodrum Cennet Koyu’nda kaldıkları otelin sahilinde görüntülendi.





Allen Hakko, denize girmeyi tercih ederken Oflaz da arkadaşlarının bebeğini sevmeyi tercih etti.



Düzenli olarak spor yapan ünlü oyuncunun fit vücudu objektiflere yansıdı.







Merve Oflaz ve Allen Hakko’nun gün boyunca birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Çift, akşam saatlerinde sahilden ayrılıp odalarının yolunu tuttu.

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