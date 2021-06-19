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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 19.06.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Merve Oflaz ile Allen Hakko tatilde

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Merve Oflaz ile Allen Hakko tatilde

Merve Oflaz ve Allen Hakko çifti, Bodrum tatilinde görüntülendi. Düzenli olarak spor yapan ünlü oyuncunun fit vücudu dikkat çekti.

“Arka Sokaklar” dizisinin başarılı oyuncusu Merve Oflaz önceki gün sevgilisi Allen Hakko’yla Bodrum Cennet Koyu’nda kaldıkları otelin sahilinde görüntülendi. 

Merve Oflaz ile Allen Hakko tatilde


Allen Hakko, denize girmeyi tercih ederken Oflaz da arkadaşlarının bebeğini sevmeyi tercih etti.

Düzenli olarak spor yapan ünlü oyuncunun fit vücudu objektiflere yansıdı.

Merve Oflaz ile Allen Hakko tatilde



Merve Oflaz ve Allen Hakko’nun gün boyunca birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulunması dikkatlerden kaçmadı. Çift, akşam saatlerinde sahilden ayrılıp odalarının yolunu tuttu.

Merve Oflaz ile Allen Hakko tatilde

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