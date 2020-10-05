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Haber Giriş: 05.10.2020 - 08:10 | Son Güncelleme:

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok

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Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok
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Ünlü oyuncu Merve Çağıran, Karaköy’de kız arkadaşlarıyla birlikte bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Geçen temmuzda 2016’da evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki’yle boşanan İsmail Hacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Merve Çağıran’ın, yuva yıktığı iddia edilmiş ve ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Merve Çağıran: Yuva yıktığım filan yok

Uçankuş TV muhabirinin objektifine takılan Çağıran, İsmail Hacıoğlu’yla ilgili sorulara, “Birliktelik iyi, süper gidiyor. Olabilir, hiçbir şey beni rahatsız etmez. Yuva yıktığım falan yok” dedi.

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