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Merve Çağıran beslenme çantasıyla geziyor!

#Merve Çağıran#Hatay#Antakya
Merve Çağıran beslenme çantasıyla geziyor

Merve Çağıran, Nişantaşı’nda elinde küçük bir bavulla objektiflere takıldı. Diyette olduğunu söyleyen oyuncu, yiyeceklerini de çantasında, yanında taşıdığını belirtti.

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REJİM YAPIYORUM

Oyuncu Merve Çağıran, önceki gün City’s Nişantaşı’ndan çıkarken objektife takıldı. Elinde küçük boy bavulla görüntülenen Çağıran, muhabirlerin sorusu üzerine “Bu bavulu taşımam gerekiyor çünkü içinde kullanmam gereken gıda ürünleri var. Yanımda taşımak zorundayım. Rejim yapıyorum. Daha çok vücut temizliğiyle alakalı bir durum. Yanlış anlaşılmasın, bir hastalığım yok ve sadece dikkat etmem gerekiyor” dedi.

Merve Çağıran beslenme çantasıyla geziyor

ANTAKYA YEMEKLERİ KİLO ALDIRDI

Çekimleri Antakya’da yapılan “Kalp Yarası” dizisinde rol alan Merve Çağıran, birkaç günlüğüne geldiği İstanbul’u çok özlediğini söyledi. Antakya’nın lezzetli yemekleri yüzünden kilo aldığını sözlerine ekleyen Çağıran, “Dizi çekimi için uzun süredir Antakya’dayım. Antakya yemeklerini görünce dayanamıyordum ama şimdi dayanıyorum. Beş kilo aldım. Üç kilo verdim, kaldı iki kilo. Onu da bu bavulumdaki beslenme ürünleriyle vereceğim” diye konuştu.

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#Merve Çağıran#Hatay#Antakya

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