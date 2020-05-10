MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMerve Boluğur'dan şaşırtan hamle!
GeriMagazin Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 10.05.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Merve Boluğur'dan şaşırtan hamle!
Abone Olgoogle-news

Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç’ın şimdiki sevgilisi Hande Erçel'in ablasının paylaşımını beğenince takipçileri şoke oldu.

Merve Boluğur 2015’te evlendiği Murat Dalkılıç’tan 2017’de boşanmıştı. Yıllardır da yalnız. Eski eşi ise oyuncu Hande Erçel ile doludizgin aşk yaşıyor. Hande’nin ablası Gamze Yıldırım, 19 Aralık’ta kızı Mavi’yi doğurmuştu. Dün ‘İlk Anneler Günüm’ notuyla elinde çiçeklerle fotoğrafını paylaştı. Merve Boluğur, takip listesinde olmadığı halde bu kareyi beğenince takipçileri şoke oldu.

Merve Boluğurdan şaşırtan hamle

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle