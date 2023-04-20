Merve Boluğur: Yaş kemale erdi çocuk istiyorum

Haberin Devamı

TÜKENMEDİM, DOYUMA ULAŞTIM

Merve Boluğur önceki gün Akmerkez’deydi. Muhabirlerle sohbet eden Boluğur, verdiği aranın ardından setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı:

“Oyunculuğa çok erken yaşta başladım. Yorucu bir tempo oldu. Sektör de biraz beni tatmin etmedi, ara verdim. Sonra özlem duygusu ağır bastı.”

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın evliliği 53 gün sürmüştü...

Oyuncu, “Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyelim. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Kendimi dinlediğim bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum.”

Haberin Devamı

YENİ SÜRÜM MERVE BOLUĞUR

Merve Boluğur’a “Çocuk için üçüncü kez evlenirim” açıklaması hatırlatıldı. Ünlü Oyuncu, anne olmayı çok istediğini söyledi:

“Çocuk istiyorum. Anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah’tan hayırlısı. Bu işler kısmet. Olursa olur.”

Geçen hafta bir galada verdiği iddialı pozları “Geri döndü dersiniz” notuyla paylaşan Boluğur, konuyla ilgili “Eski Merve’yi gördüm orada. Bu da yeni sürüm oldu. Oyunculuk ve influencer’luğa devam edeceğim” dedi.

“Sunuculuk sürprizim olacak” diyen Merve Boluğur, izlediği projeler sorulunca şöyle dedi: “Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim, özellikle de vampir türünü.”