Merve Boluğur: Yaş kemale erdi çocuk istiyorum

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TÜKENMEDİM, DOYUMA ULAŞTIM
Merve Boluğur önceki gün Akmerkez’deydi. Muhabirlerle sohbet eden Boluğur, verdiği aranın ardından setlere dönmeye hazırlandığını açıkladı:
“Oyunculuğa çok erken yaşta başladım. Yorucu bir tempo oldu. Sektör de biraz beni tatmin etmedi, ara verdim. Sonra özlem duygusu ağır bastı.”
Oyuncu, “Tükenmişlik sendromu mu yaşadınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Tükenmişlik demeyelim de doyuma ulaştım diyelim. Biraz ara vermek, kendi hayatımı yaşamak istedim. Evde kitap okuyacak vakit bulamıyordum. Kendimi dinlediğim bir süreç yaşadım. Bu durumdan memnunum.”
YENİ SÜRÜM MERVE BOLUĞUR
Merve Boluğur’a “Çocuk için üçüncü kez evlenirim” açıklaması hatırlatıldı. Ünlü Oyuncu, anne olmayı çok istediğini söyledi:
“Çocuk istiyorum. Anne olmak istiyorum. Yaşım 37 oldu ve artık yaş kemale erdi. Allah’tan hayırlısı. Bu işler kısmet. Olursa olur.”
“Sunuculuk sürprizim olacak” diyen Merve Boluğur, izlediği projeler sorulunca şöyle dedi: “Daha çok eski döneme ait filmleri izliyorum. Korku filmlerini çok severim, özellikle de vampir türünü.”