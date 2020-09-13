Merve Boluğur: Teslimiyetteyim
Merve Boluğur önceki gün Levent’teki bir kuaför salonunda görüntülendi.
Saçlarına bakım yaptırdıktan sonra aynada kendine bakıp “Maşallah!” diyen Merve Boluğur, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen Boluğur, “Sıradaki rota neresi?” sorusuna “Teslimiyetteyim” yanıtını verdi. Oyuncu, kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Burak Dayı’nın sosyal medyada Burcu Özberk’i yakın takibe aldığı haberleri hakkında ise konuşmamayı tercih etti.
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