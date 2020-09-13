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Haber Giriş: 13.09.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur: Teslimiyetteyim

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur: Teslimiyetteyim
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Merve Boluğur önceki gün Levent’teki bir kuaför salonunda görüntülendi.

Saçlarına bakım yaptırdıktan sonra aynada kendine bakıp “Maşallah!” diyen Merve Boluğur, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tatilinin çok güzel geçtiğini söyleyen Boluğur, “Sıradaki rota neresi?” sorusuna “Teslimiyetteyim” yanıtını verdi. Oyuncu, kısa süre önce ayrıldığı sevgilisi Burak Dayı’nın sosyal medyada Burcu Özberk’i yakın takibe aldığı haberleri hakkında ise konuşmamayı tercih etti. 

Merve Boluğur: Teslimiyetteyim


 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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