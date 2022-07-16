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Merve Boluğur: Sesimle oynanmış abartıldı biraz

#Merve Boluğur#Yıldız Tilbe#Alaçatı
Merve Boluğur: Sesimle oynanmış abartıldı biraz

Yıldız Tilbe’nin Alaçatı sahnesinde yeni şarkısını canlı seslendiren Merve Boluğur, kötü eleştirileri önemsemediğini söyledi. Boluğur, “Özgüvenli biriyim. Orada sesimle biraz oynanmış bence. Normalde ses rengimi beğeniyorum. Biraz abartıldığını düşünüyorum” dedi.

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Oyunculuğunun ardından müzik dünyasına adım atan Merve Boluğur önceki gün aranjör Mert Aydın’la Zorlu’da buluştu.

Aydın’la baş başa yemek yiyen Boluğur, “Bugün aranjörüm aynı zamanda iş yaptığım Mert Aydın’la görüştük. Yeni bir şarkı daha yapacağız inşallah. Hazırlıklar başlayacak” dedi.

Geçen haftalarda Yıldız Tilbe’nin Alaçatı sahnesine konuk olan ve “Şşşşttt” adlı şarkısını ilk kez canlı seslendiren Boluğur eleştirilere de yanıt verdi.

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ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM

Boluğur, olumsuz yorumlar için “Çok da fifi. Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan kendi hayallerimi gerçekleştirmek” dedikten sonra sesiyle oynandığını iddia etti:

Merve Boluğur: Sesimle oynanmış abartıldı biraz

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“Özgüvenli biriyim. Orada sesimle biraz oynanmış bence. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Yıldız Tilbe’nin sahnesine çıkıyor olmak, benim için gurur verici. Onun şarkımla ilgili yorumunu duymadım.”

Boluğur artık oyunculuk yapmayacağını da açıkladı: “Oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Müzik beni çok heyecanlandırdı. Kalbim ‘bunu yap’ diyor. O yüzden oradan devam edeceğim.”

 

 

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#Merve Boluğur#Yıldız Tilbe#Alaçatı

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