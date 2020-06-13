Merve Boluğur: Okul zamanında aklım başka yerlerdeydi

Oyuncu, karantina süreci hakkındaki sorulara “Gerçekten çok zordu. Ama gelecekle ilgili kararlarım açısından verimli oldu. Üniversiteye hazırlanmaya başladım. Ayrıca hobiler edindim” yanıtını verdi.

Yeniden sınav heyecanı yaşadığını söyleyen Boluğur, “Okul hayatımda çok başarılı değildim. Aklı başka yerlerde olan bir kızdım. Şimdi bakıyorum da odaklanınca baya çözebiliyormuşum soruları” diye konuştu.