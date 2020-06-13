MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMerve Boluğur: Okul zamanında aklım başka yerlerdeydi
GeriMagazin Merve Boluğur: Okul zamanında aklım başka yerlerdeydi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 13.06.2020 - 08:28,Son Güncelleme:

Merve Boluğur: Okul zamanında aklım başka yerlerdeydi

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur: Okul zamanında aklım başka yerlerdeydi
Abone Olgoogle-news

Merve Boluğur geçtiğimiz gün annesi Nehra Boluğur’la Nişantaşı’nda görüntülendi.

 Oyuncu, karantina süreci hakkındaki sorulara “Gerçekten çok zordu. Ama gelecekle ilgili kararlarım açısından verimli oldu. Üniversiteye hazırlanmaya başladım. Ayrıca hobiler edindim” yanıtını verdi.

Yeniden sınav heyecanı yaşadığını söyleyen Boluğur, “Okul hayatımda çok başarılı değildim. Aklı başka yerlerde olan bir kızdım. Şimdi bakıyorum da odaklanınca baya çözebiliyormuşum soruları” diye konuştu. 

 

False
Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle