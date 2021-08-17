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Haber Giriş: 17.08.2021 - 07:29 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur maskeyi taktı!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur maskeyi taktı!

Daha önce sokakta maskesiz dolaştığı için iki kez para cezası kesilen ve “Benden hastalık değil, sağlık geçer” sözleriyle gündem olan Merve Boluğur sonunda maske taktı.

HASTALIK GEÇMEZ

Merve Boluğur, pandemi döneminde maske kuralına uymadığı haberleriyle birçok kez gündeme geldi. Ünlü oyuncuya iki kez de para cezası kesildi. Buna rağmen maske takmamakta direten Boluğur, muhabirlere yaptığı “Benden hastalık değil, sağlık geçer” açıklamasıyla da uzun süre konuşuldu.

Merve Boluğur maskeyi taktı

HAVAMDA DEĞİLİM

Boluğur önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ve bu kez burnunu açıkta bıraksa da maskesini takmıştı. Kıyafetiyle dikkat çeken genç oyuncu, muhabirleri görünce surat astı. Soruları “Bugün havamda değilim” diyerek yanıtsız bırakan Boluğur, hızlı adımlarla uzaklaştı.

Benden hastalık değil sağlık geçer
Benden hastalık değil sağlık geçer
Bir kadın ve erkek birbirini tanıma sürecinde bir aydan erken aynı eve girmemeli
Bir kadın ve erkek birbirini tanıma sürecinde bir aydan erken aynı eve girmemeli

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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