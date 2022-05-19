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Merve Boluğur: Marilyn’i oynamak isterim

#Merve Boluğur#Marilyn Monroe#Oyuncu
Merve Boluğur: Marilyn’i oynamak isterim

Çalışma şartları nedeniyle dizi setlerine dönmek istemeyen Merve Boluğur, kurallarını tek bir rol için esnetebileceğini söyledi: Marilyn Monroe.

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BEN DEĞERLİ BİR İNSANIM

Merve Boluğur önceki gün Arnavutköy’deydi. Dizi setlerine çalışma şartları nedeniye dönmek istemediğini söyleyen oyuncu, “Ben değerli bir insanım, o kadar çok çalışmayı yanlış buluyorum” dedi ve ekledi:

“Ama büyük konuşmayayım, öyle dediğim zaman hep başıma gelmiştir. Şu anki düşüncem, beni mutlu edebilecek şeylere yönelmek. Şimdiye kadar okuduğum ve beni heyecanlandıran bir proje olmadı.”

Merve Boluğur: Marilyn’i oynamak isterim

AVRUPAİ ŞEYLER SEVİYORUM

Çoğu ünlü ismin hayali halen Marilyn Monroe. Yıllar önce Madonna da “Sonuçta hepimiz Marilyn Monroe’ya benzemeye çalışmıyor muyuz” sözleriyle durumu özetlemişti. O yüzden haklısın Merve. Marilyn’i oynamak istemen şahane. Fakat bugüne kadar yaptığın işler, oynadığın dizi ve filmler, çıkmak bilmeyen o albümün; istediğin role giden yolda sana maalesef engel.

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#Merve Boluğur#Marilyn Monroe#Oyuncu

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