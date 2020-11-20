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Haber Giriş: 20.11.2020 - 08:54 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur kural tanımıyor! Her yerde maskesiz...

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur kural tanımıyor! Her yerde maskesiz...
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Merve Boluğur, önceki akşam Mecidiyeköy’de bulunan Fikret Yılmaz Adana Ocakbaşı’ndaydı.

Yemek sonrası mekandan bir erkek arkadaşıyla çıkan oyuncu yine maskesizdi. Daha önce iki kez maskesiz dolaştığı için ceza kesilen Boluğur’a “Neden maske takmıyorsunuz?”, “Son zamanlarda hiç test yaptırdınız mı?” soruları yöneltildi. Oyuncu, soruları yanıtsız bırakarak arkadaşının çevirdiği taksiye bindi.

Merve Boluğur kural tanımıyor Her yerde maskesiz...

Yanındaki arkadaşı, Merve Boluğur’un görüntülenmesini böyle engellemeye çalıştı.
Merve Boluğur kural tanımıyor Her yerde maskesiz...

Merve Boluğur kural tanımıyor Her yerde maskesiz...


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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