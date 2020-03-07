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Haber Giriş: 07.03.2020 - 07:46,Son Güncelleme:/

Merve Boluğur: İlişkilerde seçiciyim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur: İlişkilerde seçiciyim
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Merve Boluğur önceki gece Baltalimanı’nda trafikte görüntülendi.

Tek başına sinemaya gittiğini söyleyen oyuncu, Türk filmi izlemediğini belirtti, “Daha çok internetten takip ediyorum. Yabancı projeler çok hoşuma gidiyor” dedi. Oyuncu aşk hayatıyla ilgiliyse şu açıklamaları yaptı: “Görüştüğüm kişiler oluyor. Ama bu işler kolay değil. Çok uyumlu olmak lazım. Başak burcuyum, çok seçiciyim.” 

Merve Boluğur: İlişkilerde seçiciyim

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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