Merve Boluğur: İlişkilerde seçiciyim

Tek başına sinemaya gittiğini söyleyen oyuncu, Türk filmi izlemediğini belirtti, “Daha çok internetten takip ediyorum. Yabancı projeler çok hoşuma gidiyor” dedi. Oyuncu aşk hayatıyla ilgiliyse şu açıklamaları yaptı: “Görüştüğüm kişiler oluyor. Ama bu işler kolay değil. Çok uyumlu olmak lazım. Başak burcuyum, çok seçiciyim.”

