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Haber Giriş: 20.05.2020 - 18:24,Son Güncelleme:

Merve Boluğur: Beni hak etmek o kadar kolay değil!

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Merve Boluğur: Beni hak etmek o kadar kolay değil!
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Son dönemde ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, paylaştığı fotoğrafına, "Beni hak etmek o kadar kolay değil!" notunu düştü

Son olarak Şahan Gökbakar ile yaşadığı 'puzzle' polemiğiyle gündeme gelen Merve Boluğur, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde üniversite sınavına hazırlandığını duyuran Boluğur, sosyal medya hesabından "Beni hak etmek o kadar kolay değil!" notunu paylaştı.

Merve Boluğur: Beni hak etmek o kadar kolay değil


 

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