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Haber Giriş: 23.07.2021 - 08:28 | Son Güncelleme:

Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Merve Boluğur önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezası kesilen oyuncu, yine maskesizdi.

Boluğur, konuyla ilgili soru üzerine “Ben sağlıklı biriyim. Geçse bile benden hastalık değil, sağlık geçer” dedi. Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Ben tutkulu bir kadınım. Çekim, kimya gibi şeyler benim için önemli. Fakat yalnızlığı seven bir yanım da var. Akıştayım yani.”

Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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