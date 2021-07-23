Merve Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Boluğur, konuyla ilgili soru üzerine “Ben sağlıklı biriyim. Geçse bile benden hastalık değil, sağlık geçer” dedi. Merve Boluğur, özel hayatıyla ilgili sorulara da şöyle yanıt verdi: “Ben tutkulu bir kadınım. Çekim, kimya gibi şeyler benim için önemli. Fakat yalnızlığı seven bir yanım da var. Akıştayım yani.”

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