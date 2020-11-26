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Merve Boluğur: Alanımı kapatmayın!
Maske takmadığı için daha önce iki kez 900 lira para cezası ödeyen Merve Boluğur önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Tek başına yürüyen ünlü oyuncunun bu kez maskesiyle sokağa çıktığı ancak maskeyi olması gerektiği gibi takmadığı görüldü. Yüzünü tamamen kapatması gereken maskeyi burnunun altına kadar indirip bu şekilde gezintiye çıkan Boluğur, fotoğrafın çeken muhabirlere “Beni tek başıma bırakın, alanımı kapatmayın” diye tepki gösterdi.
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