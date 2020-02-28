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Haber Giriş: 28.02.2020 - 08:07,Son Güncelleme:/

Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Merve Boluğur 132 bin TL tazminat kazandı
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Merve Boluğur, Aslan Film şirketine 2 yıl önce açtığı davayı kazandı. Ünlü oyuncu, yayından kaldırılan “İçimdeki Fırtına” adlı diziden iki bölümlük alacağı olduğunu iddia ederek yapımcı firmaya dava açtı.

 Dava dilekçesinde, “Sözleşmeye göre Merve Boluğur’a bölüm başı 45 bin lira ödenecekti. ‘İçimdeki Fırtına’ dizisi, 6 bölüm yayınlandıktan sonra yayından kaldırılınca davalı yapım şirketi de 5 ve 6’ncı bölümlerle ilgili oyuncuya parasını ödememiştir” dedi. Davayı kabul eden mahkeme, film şirketinin Merve Boluğur’a icra inkâr tazminatıyla birlikte 132 bin 300 lira ödemesine karar verdi.  

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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