Bülent Ersoy'dan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

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CANIM DONDURMA İSTEDİ



Bülent Ersoy önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Ersoy, “Canım dondurma istedi. Modacım Semih’e söyledim. Dışarı çıktık. Dondurma aldık” dedi. Sanatçı, menajeri Haluk Şentürk’ün Hadise ile olan fotoğrafına esprili yorum yapması hakkında şunları söyledi:

“Haluk’a ‘O yanından çekilsin, oraya ben oturacağım’ dedim. Kızcağız da ‘Başımın tacısınız’ diye karşılık verdi. Çok iyi bir çocuk. Çok iyi huylu.” Bülent Ersoy, yanına gelen 3 çiçek satıcısına 600 TL harçlık verdi. (Sayit DURMAZ)

ŞAMPİYON OLABİLİRDİM

Merve Aydın önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere yansıdı.

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Sakatlığı nedeniyle Survivor adasından erken ayrılan Aydın, “Sakatlığınız olmasaydı şampiyon olur muydunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Evet, olabilirdim.”

KLİBİM MÜSTEHCEN DEĞİL



“Siyah” şarkısına çektiği kliple gündeme gelen Aynur Aydın önceki gün Kuruçeşme’deki bir mekândaydı. Şarkıcı, klibinin ‘müstehcen’ olduğu yorumlarına şöyle yanıt verdi:





“Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Her karanlığın ardında bir aydınlık olduğuna inananlardanım. Şarkımda da bunu anlatmak istedim. Çok fazla yorum aldım. Sevildiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü yorumlar da var. Buna da artık alıştık.”

55. YIL KONSERİ

Pop müziğin duayen yorumcusu Alpay, 55’inci sanat yılını sahnede kutluyor.

Sanatçı, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 9 Ağustos’ta sahneye çıkacak. Uzun süredir ekibiyle birlikte bu özel geceye hazırlanan 87 yaşındaki usta isim, zamansız şarkılarının hikâyelerini de anlatacak.

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KAYAHAN ŞARKILARI

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen İstanbul Festivali’nde önceki gece Kayahan şarkıları yankılandı.

Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar ve Suat Suna, usta ismin unutulmaz eserlerini seslendirdi.