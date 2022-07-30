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Bülent Ersoy'dan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

#Bülent Ersoy#Merve Aydın#Aynur Aydın
Bülent Ersoydan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

 

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CANIM DONDURMA İSTEDİ

Bülent Ersoy önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Ersoy, “Canım dondurma istedi. Modacım Semih’e söyledim. Dışarı çıktık. Dondurma aldık” dedi. Sanatçı, menajeri Haluk Şentürk’ün Hadise ile olan fotoğrafına esprili yorum yapması hakkında şunları söyledi:

Bülent Ersoydan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

“Haluk’a ‘O yanından çekilsin, oraya ben oturacağım’ dedim. Kızcağız da ‘Başımın tacısınız’ diye karşılık verdi. Çok iyi bir çocuk. Çok iyi huylu.” Bülent Ersoy, yanına gelen 3 çiçek satıcısına 600 TL harçlık verdi. (Sayit DURMAZ)

ŞAMPİYON OLABİLİRDİM

Merve Aydın önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı objektiflere yansıdı.

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Bülent Ersoydan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

Sakatlığı nedeniyle Survivor adasından erken ayrılan Aydın, “Sakatlığınız olmasaydı şampiyon olur muydunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Evet, olabilirdim.”

KLİBİM MÜSTEHCEN DEĞİL

 “Siyah” şarkısına çektiği kliple gündeme gelen Aynur Aydın önceki gün Kuruçeşme’deki bir mekândaydı. Şarkıcı, klibinin ‘müstehcen’ olduğu yorumlarına şöyle yanıt verdi:


Bülent Ersoydan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık


“Müstehcen bir klip olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde gayet normal karşılanıyor. Benim çok içime sinen bir proje oldu. Her karanlığın ardında bir aydınlık olduğuna inananlardanım. Şarkımda da bunu anlatmak istedim. Çok fazla yorum aldım. Sevildiğini düşünüyorum ama tabii ki kötü yorumlar da var. Buna da artık alıştık.”

55. YIL KONSERİ

Pop müziğin duayen yorumcusu Alpay, 55’inci sanat yılını sahnede kutluyor.

Bülent Ersoydan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

Sanatçı, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 9 Ağustos’ta sahneye çıkacak. Uzun süredir ekibiyle birlikte bu özel geceye hazırlanan 87 yaşındaki usta isim, zamansız şarkılarının hikâyelerini de anlatacak.

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KAYAHAN ŞARKILARI

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen İstanbul Festivali’nde önceki gece Kayahan şarkıları yankılandı.

Bülent Ersoydan çiçekçi çocuklara 600 TL harçlık

Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar ve Suat Suna, usta ismin unutulmaz eserlerini seslendirdi.

 

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