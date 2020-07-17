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Haber Giriş: 17.07.2020 - 12:19,Son Güncelleme:

Mert Yazıcıoğlu: 18 yaşımda işe ilk başladığımda milyoner olacağımı hayal ediyordum

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‘Hakan Gence’yle evden’in konuğu Mert Yazıcıoğlu. Güzellik ve yakışıklılık gibi kavramların oyunculukta yeri olmadığını düşünüyor, “Karnında her baklavası olan iyi oyuncu olmuyor” diyor. Kendini, “Fena değilim ama çok yakışıklı da değilim. Görünce iki kere bakmazsın. Bir kere bakar geçersin” diye anlatıyor. Bir süper kahraman olsa Örümcek Adam olacağını söylüyor: “Küçükken evde örümcek besliyordum. Temizlikçi ablamız onu atmış. Hâlâ içimde uktedir.”

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