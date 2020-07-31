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Haber Giriş: 31.07.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

Mert Öcal ile Evrim arasında duygusal bir yakınlaşma oldu mu?

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‘Hakan Gence’yle evden’in konuğu Mert Öcal. Survivor adasında yaşamanın en zor kısmının açlık olduğunu söylüyor, ”Biraz agresif ve sert gibi yansımışım ama bu açlıkla alakalı. Çünkü dünyadaki en zor şey açlık.”

Başardığı en zor şeyi, “Problemli özgüvensiz bir çocukluk geçirdim. Çok kiloluydum. Sonra kilolarımı verdim. Best Model yarışmasında dünya birincisi oldum" diye anlatıyor.
En çok neyi özledi? Adadaki hayat ona neler öğretti? Onu en çok şaşırtan yarışmacı kimdi? Evrim’le aralarında duygusal bir şeyler var mı?

 

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