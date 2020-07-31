Mert Öcal ile Evrim arasında duygusal bir yakınlaşma oldu mu?

Başardığı en zor şeyi, “Problemli özgüvensiz bir çocukluk geçirdim. Çok kiloluydum. Sonra kilolarımı verdim. Best Model yarışmasında dünya birincisi oldum" diye anlatıyor.

En çok neyi özledi? Adadaki hayat ona neler öğretti? Onu en çok şaşırtan yarışmacı kimdi? Evrim’le aralarında duygusal bir şeyler var mı?



