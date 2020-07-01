Mert Öcal: Annemin yemeklerini özledim

Türkiye’ye geçen cuma günü dönen Öcal, yarışmadayken 11 kilo verdiğini söyledi. “En çok annemin yemeklerini özlemiştim, sonunda onlara kavuştum” diyen oyuncu, “Korona sürecine alıştınız mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yavaş yavaş alışıyorum. Maskeye de alışmaya çalışıyorum. 6 ayda her şey çok değişmiş.”





