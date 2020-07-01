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Mert Öcal: Annemin yemeklerini özledim
Survivor yarışmasından elenen Mert Öcal önceki akşam Bebek’te görüntülendi.
Türkiye’ye geçen cuma günü dönen Öcal, yarışmadayken 11 kilo verdiğini söyledi. “En çok annemin yemeklerini özlemiştim, sonunda onlara kavuştum” diyen oyuncu, “Korona sürecine alıştınız mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yavaş yavaş alışıyorum. Maskeye de alışmaya çalışıyorum. 6 ayda her şey çok değişmiş.”
Survivor'da şoke eden veda... Konsey buz kesti!Ünlüler ile Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da dün akşam eleme heyecanı vardı. Haftalardır SMS birincisi olan ve takipçilerinin finale kesin gözüyle baktığı Mert Öcal, yarışmaya veda etti. Mert Öcal'ın elenmesi her iki takımı da şoke etti. 1982 doğumlu Mert Öcal 'Yarışmaya iyi başlamıştım ama buraya kadarmış' dedi.
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