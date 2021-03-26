Mert Fırat’ın eşi İdil Fırat kimdir? İşte Mert Fırat ve İdil Fırat çifti hakkında bilgiler

İntikam, Aşk ve Gurur gibi dizilerde rol alan Mert Fırat, Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki performansıyla da adından söz ettirmişti. Şimdiyse Fox'ta yer alan Kefaret dizisinde başarılı bir performans sergiliyor. Mert Fırat'ın özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. 2018'de cemiyetin tanınmış yüzlerinden İdil Fırat ile nikah masasına oturan Mert Fırat bir kız babası.

İDİL FIRAT KİMDİR?

Kendisi Fenerbahçe asbaşkanı Önder Fırat'ın kızı ve George Washington DC Üniversitesi'nin Uluslararası Politika Bölümü'nden mezun. Ayrıca kendisi London School Of Economics Politik Ekonomi ve Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans yapmış.

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