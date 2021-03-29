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Haber Giriş: 29.03.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

Mert Fırat'tan İdil Fırat'a: Çok şükür birbirimizi bulduk

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Mert Fırat'tan İdil Fırat'a: Çok şükür birbirimizi bulduk

2018'de İdil Fırat ile dünyaevine giren Mert Fırat, eşinin 33. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

Hafta sonunu ailesiyle geçiren çiftten ünlü oyuncu, paylaştığı fotoğraflara duygusal bir not düştü:

Mert Fırattan İdil Fırata: Çok şükür birbirimizi bulduk

HAYATIN EN BÜYÜK HEDİYESİ
"Hafta sonumuz biricik ailemiz ve arkadaşlarımızla geçti. Çok şanslıyız şükürler olsun, sağlıklı ve bir aradayız. Hayatın bana en büyük hediyesi, en güzel günlerim, Seyhan Mia’nın annesi, annesinin iyi kalpli kızı, kardeşlerinin biricik zeki ablası. Babasının en yakın arkadaşı."
 "Arkadaşlarının İdiloşu. Amcalarının göz bebeği, babaannesinin kara gözlüsü. Dedesinin yoldaşı, annemin gözünden sakındığı, kardeşimin kardeş bellediği. Herkesin 1 dakikada sevdiği, güvendiği, canım dert ortağım, eşim, yoldaşım, en iyi arkadaşım; Allah saklasın seni. Çok şükür birbirimizi bulduk, her geçen gün daha mutlu ve sağlıklı günlerimizde kızımızı sen gibi büyütelim. İyi ki doğdun..."

Mert Fırat’tan sosyal medyada dolaşan ifşa ve aldatma iddialarına açıklama
Mert Fırat’tan sosyal medyada dolaşan ifşa ve aldatma iddialarına açıklama

 

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