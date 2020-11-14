Mert Fırat ile İdil Fırat kızlarına Seyhan Mia ismini verdi - Mia ne demek?
Ünlü oyuncu Mert Fırat ile İdil Fırat çiftinin kız bebekleri dünyaya geldi. Bebek ve eşinin durumunun iyi olduğunu belirten Mert Fırat, kızlarına Seyhan Mia ismini verdiklerini açıkladı. Açıklama ardından özellikle Mia isminin anlamı merak konusu oldu. Peki, Seyhan Mia ismi nereden geliyor? Mia ne demek?
Mert Fırat 13 Kasım Cuma günü dünyaya gelen kızının ismini açıkladı. Daha önce bebeklerinin Kızlarına Seyhan Mia ismini verdiklerini açıklayan Fırat, ismin nereden geldiği sorularını da yanıtsız bırakmadı.
Seyhan ve Mia’nın nehir isimleri olduğunu hatırlatan oyuncu, “İdil’in ismi eski Volga nehrinin ismi. İdil bir nehir. Fırat ikimizin soy ismi o da bir nehir. Seyhan da öyle. Geleceği nehirler gibi, sular seller gibi aksın” diye konuştu.
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