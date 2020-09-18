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Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında? Yazar Fırat İzgi'nin oğlu Meriç İzgi'nin biyografisi

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Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında? Yazar Fırat İzgi'nin oğlu Meriç İzgi'nin biyografisi
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Meriç İzgi gözaltına alındığı haberleriyle gündeme geldi. Yasadışı yollardan sahiplendiği 3’üncü maymuna da el konulan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı. Maymun ise hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. Peki, Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında? İşte yazar Fırat İzgi'nin oğlu Meriç İzgi'nin biyografisi...

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babası yazar Fırat İzgi'dir. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kelebek Ömrü Kadar Aşk, Nişantaşı Çocukları olarak sayılabilir.Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

İlerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak isteyen Meriç İzgi’nin  yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor.

 

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