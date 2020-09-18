Meriç İzgi kimdir, kaç yaşında? Yazar Fırat İzgi'nin oğlu Meriç İzgi'nin biyografisi

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. Babası yazar Fırat İzgi'dir. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kelebek Ömrü Kadar Aşk, Nişantaşı Çocukları olarak sayılabilir.Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim gören Meriç İzgi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

İlerleyen süreçte kendi markasını kurmak, halihazırda üzerinde çalıştığı tasarımları bu marka çatısı altında sunmak isteyen Meriç İzgi’nin yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyonu bulunmaktadır. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor.