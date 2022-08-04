Meriç Aral ve Serkan Keskin'in romantik anları

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Meriç Aral ve Serkan Keskin, Çeşme tatillerinde görüntülendi.

TATİL ZAMANI

4 yılı aşkın süredir ilişki yaşayan ünlü oyuncular Meriç Aral ve Serkan Keskin, şu sıralar Çeşme’de tatil yapıyor. Çift önceki gün bir plajda deniz keyfi yaparken objektife yansıdı.

SUDA ROMANTİZM

Tatilin tadını birlikte çıkaran Meriç Aral ve Serkan Keskin, beraber denize girdi. Suda şakalaşan ve birbirlerini öpücüğe boğan sevgililer, kısa bir süre yüzdükten sonra localarına döndü. (Deniz BOY)

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Teşekkür öpücüğü

Şebnem-Celal Çapa çiftinin oğulları Emre Çapa, 2019’da Hindistan’da evlendiği eşi Miray Beşli ile Çeşme’de tatil yapıyor. Çift önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

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Plaja gelir gelmez denize giren ikili, daha sonra localarına geçerek güneşlendi. Bir ara eşinin sırtına güneş yağı süren Çapa, teşekkür öpücüğünü aldıktan sonra telefonuyla zaman geçirdi. (Deniz BOY)

Aile tatili

Oyuncu Sarp Akkaya önceki gün eşi Sinem Yalçınkaya ve oğlu Kaan’la Bodrum Ortakent’teki bir sahildeydi. Sinem Yalçınkaya, oğulları ile ilgilenirken Sarp Akkaya da denizin tadını çıkardı. Oyuncunun sırtındaki dövme dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

Denize girmeyeceğim

Ayta Sözeri önceki gün Bodrum’daki Azka Otel’de görüntülendi. Bol bol kitap okuyup dinlenmeyi tercih eden sanatçı, sahil kenarında Özlem Yıldız ile de sohbet etti. Sözeri, muhabirlere “Boşuna burada bekleyip zaman kaybetmeyin. Denize girmeyeceğim, siz mesainize başka yerde devam edin” diyerek odasına çekildi.

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