Hande Can
Haber Giriş: 08.02.2020 - 07:00,
Merhaba dünyalı ben dostum (Ciara)
Bizden biri giyse demediğimi bırakmam, Ciara giyince susacağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz.
Stylist’i çok aradı mı acaba bu modeli?
Peki o etek boyunun durumu nedir? Uzun gelmiş diye kıvırıp poz vermek gerçekten olacak şey değil.
Acaba yanlış mı görüyorum diye tekrar baktım ama yok, gerçekten kıvırmış, üstüne üstlük düşmesin diye de eliyle tutmuş.
Bari etek ucunu içe doğru bantlayıp giyebilmeyi akıl edebilselermiş.
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