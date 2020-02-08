Merhaba dünyalı ben dostum (Ciara)



Stylist’i çok aradı mı acaba bu modeli?

Peki o etek boyunun durumu nedir? Uzun gelmiş diye kıvırıp poz vermek gerçekten olacak şey değil.

Acaba yanlış mı görüyorum diye tekrar baktım ama yok, gerçekten kıvırmış, üstüne üstlük düşmesin diye de eliyle tutmuş.

Bari etek ucunu içe doğru bantlayıp giyebilmeyi akıl edebilselermiş.